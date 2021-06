Concert folk : Ribambal Muttersholtz, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Muttersholtz.

Concert folk : Ribambal 2021-07-17 20:30:00 – 2021-07-17

Muttersholtz Bas-Rhin

EUR Un duo dont la musique, telle de la dentelle de papier, est peaufinée et découpée à quatre mains. Une ribambelle de morceaux – mélopées balkaniques, valses musettes à la française, jigs irlandaises, danses suédoises et compositions originales – s’enchaînent pour ravir les oreilles des auditeurs. Avec Fabrice Kieffer et Lucile Kopff.

Concert de musique folk à LaCuisine, parvis du sentier pieds nus SensoRied

Concert de musique folk à LaCuisine, parvis du sentier pieds nus SensoRied

Un duo dont la musique, telle de la dentelle de papier, est peaufinée et découpée à quatre mains. Une ribambelle de morceaux – mélopées balkaniques, valses musettes à la française, jigs irlandaises, danses suédoises et compositions originales – s’enchaînent pour ravir les oreilles des auditeurs. Avec Fabrice Kieffer et Lucile Kopff.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par