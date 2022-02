CONCERT FOLK : PROKOP Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

CONCERT FOLK : PROKOP Sarreguemines, 11 mars 2022, Sarreguemines. CONCERT FOLK : PROKOP Sarreguemines

2022-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 21:00:00 21:00:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines PROKOP – guitare, chant & harmonica (Strasbourg). Originaire de Hull en Angleterre où il a écumé les scènes et forgé sa personnalité musicale, Prokop propose une musique folk à base de guitare et d’harmonica. Mais il ne se limite pas à ce style, puisqu’il puise également dans le blues, le jazz, le rock entre autres, pour nourrir sa musique.

Installé à Strasbourg depuis 5 ans, il signe chez le label strasbourgeois Deaf Rock en 2019 et se lance juste avant le confinement dans un projet de triple vinyle de 28 chansons.

Ce projet sera retardé par la crise sanitaire. Enfermé chez lui, il enregistre alors un disque de 10 titres de folk rustique intitulé The Confinement Tapes. Sur réservation auprès de la Médiathèque. chloe.staudt@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ B. Pinard

