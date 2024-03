CONCERT FOLK-POP FROM ENGLAND – RICHARD ALLEN ET JOSEPH KELLER Saint-Martin-de-Lansuscle, jeudi 21 mars 2024.

CONCERT FOLK-POP FROM ENGLAND – RICHARD ALLEN ET JOSEPH KELLER Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Richard Allen en duo avec Joseph Keller Chanson folk pop from England

Ils sont en tournée avec un set de chansons écrites et chantées avec sa guitare par Richard et arrangées par Joseph à la basse, au saxo ou au clavier.

C’est à prix libre Buvet…

C’est à prix libre Buvette sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

ferme de Malhaussette

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie foyer.rural.lechalut@gmail.com

