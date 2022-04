Concert Folk – Juju Vagabond Live Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

Concert Folk – Juju Vagabond Live Ault, 29 avril 2022, Ault. Concert Folk – Juju Vagabond Live Ault

2022-04-29 – 2022-04-29

Juju Vagabond avec sa voix entre Tracy Chapman et Neil Young, vous ramène aux origines du Folk Blues américain des années 70 , avec ses chansons originales, influencées par Joni Mitchelle, James Taylor ou encore Donovan. "Auteure-compositrice-interprète dans un style acoustique folk anglophone, Juju interprète ses propres chansons accompagnée de sa guitare et de son harmonica, dans la tradition des singers songwriters des années 60-70 qui continuent de l'inspirer, tels que John Denver, Emmylou Harris, James Taylor, Neil Young, Joni Mitchell et tant d'autres encore !" Réservation indispensable : https://le-ptit-aulty.fr/ – Via Messenger ou par téléphone : 06 81 96 45 31

Ault

