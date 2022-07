Concert folk de Mike Carley Douarnenez, 15 juillet 2022, Douarnenez.

Concert folk de Mike Carley

17 rue du Grand Port Bar Pub La Cale Douarnenez Finistère Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port

2022-07-15 – 2022-07-15

Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port

Douarnenez

Finistère

Mike Carley tourne en folk solo et en duo depuis 20 ans. Sur des rythmique de choc, il écrit et chante en anglais comme en français. De Leadbelly à Creedence via les Dubliners et Brel.

Ancien guitariste-chanteur de Prostaglandines/Rude&Amer

Ancien guitariste des Têtes Raides

https://www.facebook.com/PubLaCaleDZ

Mike Carley tourne en folk solo et en duo depuis 20 ans. Sur des rythmique de choc, il écrit et chante en anglais comme en français. De Leadbelly à Creedence via les Dubliners et Brel.

Ancien guitariste-chanteur de Prostaglandines/Rude&Amer

Ancien guitariste des Têtes Raides

Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-07-08 par