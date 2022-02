Concert folk – Brieg Guerveno Pont-l’Abbé, 21 mai 2022, Pont-l'Abbé.

Concert folk – Brieg Guerveno Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

2022-05-21 – 2022-05-21 Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé

Il aura fallu quatre albums à Brieg Guerveno pour se libérer de la fureur rock de son passé. Quatre disques nécessaires en forme de chrysalide pour enfin lui permettre de se révéler totalement. Avec Vel Ma Vin, Brieg offre un nouveau visage plus folk que jamais, plus dépouillé et surtout plus profond.

Les ballades sombres aux subtils arrangements de cordes forment un ensemble attachant digne des tortueux chemins introspectifs d’un Sigur Rós crépusculaire, ramenant à la vie les harmonies vocales des premiers albums 90’s d’Anathema. Chanté entièrement en breton (comme chacun de ses disques), Vel Ma Vin promet des concerts intimistes entre chien et loup, touchant du doigt la lumière qui pointe au travers des compositions brumeuses de cet album moderne empli d’une sensibilité touchante.

+33 2 98 66 00 40

Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

