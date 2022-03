Concert folk – blues Sixt-sur-Aff, 11 mars 2022, Sixt-sur-Aff.

Concert folk – blues Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

2022-03-11 – 2022-03-11 Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine Sixt-sur-Aff

… et si Bessie Smith pouvait causer à Fréhel? Si Joan Baez rencontrait Barbara? Et si Janis Joplin et Colette Magny étaient soeurs? Avec des SI… on ferait bien un concert!

Guitare en bandoulière, harmonica, et voix groove teintée d’une pointe de gouaille, Carol vous invite à un voyage sans frontières le vendredi 11 mars à 20h à l’Atelier des mots.

Du blues à la chanson française, les morceaux choisis racontent des histoires singulières, émouvantes, tellement actuelles. Au fil d’interprétations très personnelles majoritairement en français et de quelques chansons originales, Carol vous emmène dans son univers! chante ses interprètes féminines préférées carolmaury@orange.fr

Renseignement et inscription au 02.99.70.04.21 ou mail mediatheque @sixt-sur-aff.fr Entrée gratuite mais soumis au passe sanitaire.

+33 2 99 70 04 21

… et si Bessie Smith pouvait causer à Fréhel? Si Joan Baez rencontrait Barbara? Et si Janis Joplin et Colette Magny étaient soeurs? Avec des SI… on ferait bien un concert!

Guitare en bandoulière, harmonica, et voix groove teintée d’une pointe de gouaille, Carol vous invite à un voyage sans frontières le vendredi 11 mars à 20h à l’Atelier des mots.

Du blues à la chanson française, les morceaux choisis racontent des histoires singulières, émouvantes, tellement actuelles. Au fil d’interprétations très personnelles majoritairement en français et de quelques chansons originales, Carol vous emmène dans son univers! chante ses interprètes féminines préférées carolmaury@orange.fr

Renseignement et inscription au 02.99.70.04.21 ou mail mediatheque @sixt-sur-aff.fr Entrée gratuite mais soumis au passe sanitaire.

Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

dernière mise à jour : 2022-02-16 par