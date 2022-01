Concert Folk-Blues Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Concert Folk-Blues Port-Bail-sur-Mer, 25 février 2022, Port-Bail-sur-Mer. Concert Folk-Blues Saint-Lô-d’Ourville (Salle communale située derrière la mairie de Saint-Lô-d’Ourville) Port-Bail-sur-Mer

2022-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-25 Saint-Lô-d’Ourville (Salle communale située derrière la mairie de Saint-Lô-d’Ourville)

Retrouvez Mathis HAUG et Benoît NOGARET à 20h, dans salle Emile Jeanne de St-Lô d'Ourville (Port-Bail-Sur-Mer), pour une soirée concert placée sous le signe de la Folk et du Blues.

Détails Catégories d'évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer
Lieu Port-Bail-sur-Mer
Adresse Saint-Lô-d'Ourville (Salle communale située derrière la mairie de Saint-Lô-d'Ourville)
Ville Port-Bail-sur-Mer

