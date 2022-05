Concert folk avec Imrama Guer, 28 juillet 2022, Guer.

Concert folk avec Imrama Guer

2022-07-28 – 2022-07-28

Guer Morbihan

IMRAMA explore et voyage dans les vastes territoires folk en mêlant chansons, compositions et mélodies d’inspirations nord-américaines, traditionnelles irlandaises ou anglaises. nFaisant une place importante aux bourdons, les voix et les cordes se retrouvent dans une balade musicale, harmonieuse et direct. Les soirées concert se déroulent dans la chapelle Saint-Etienne. nPlaces limitées. Accès : n- A partir de Guer : Direction Augan/Ploermel (D772). n- A partir de Monteneuf : Direction Guer (D776). A 1,5 km après le site des mégalithes, prendre à gauche, puis suivre St Etienne. nATTENTION, la chapelle se situe en pleine campagne ! Il faut parcourir quelques kilomètres sur des petits chemins pour y accéder.

IMRAMA explore et voyage dans les vastes territoires folk en mêlant chansons, compositions et mélodies d’inspirations nord-américaines, traditionnelles irlandaises ou anglaises. nFaisant une place importante aux bourdons, les voix et les cordes se retrouvent dans une balade musicale, harmonieuse et direct. Les soirées concert se déroulent dans la chapelle Saint-Etienne. nPlaces limitées. Accès : n- A partir de Guer : Direction Augan/Ploermel (D772). n- A partir de Monteneuf : Direction Guer (D776). A 1,5 km après le site des mégalithes, prendre à gauche, puis suivre St Etienne. nATTENTION, la chapelle se situe en pleine campagne ! Il faut parcourir quelques kilomètres sur des petits chemins pour y accéder.

Guer

dernière mise à jour : 2022-05-12 par