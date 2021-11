Nérac Nérac Lot-et-Garonne, Nérac Concert Flûtes & Friends Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Concert Flûtes & Friends Nérac, 12 décembre 2021, Nérac. Concert Flûtes & Friends Quai de la Baise Espace d’Albret Nérac

2021-12-12 17:00:00 – 2021-12-12 Quai de la Baise Espace d’Albret

Nérac Lot-et-Garonne Nérac Concert de sortie d’Album CD avec Arnaud Bonnet, violon ; Christian Laborde et Julien Régnier-Krief, guitare ; Jacques Ballue , piano ; Pierre Savary, percussions ; Serge Brésolin, basse, Thierry Sterna, trombone ; Dalila Azzouz-Laborde, Rosi Garrido, Laurent Meynadier, chant ; Bernard Salles, flûtes.

Sur présentation du pass sanitaire.

Réservation conseillée. Concert de sortie d’Album CD avec Arnaud Bonnet, violon ; Christian Laborde et Julien Régnier-Krief, guitare ; Jacques Ballue , piano ; Pierre Savary, percussions ; Serge Brésolin, basse, Thierry Sterna, trombone ; Dalila Azzouz-Laborde, Rosi Garrido, Laurent Meynadier, chant ; Bernard Salles, flûtes.

Sur présentation du pass sanitaire.

Réservation conseillée. +33 5 53 65 27 75 Concert de sortie d’Album CD avec Arnaud Bonnet, violon ; Christian Laborde et Julien Régnier-Krief, guitare ; Jacques Ballue , piano ; Pierre Savary, percussions ; Serge Brésolin, basse, Thierry Sterna, trombone ; Dalila Azzouz-Laborde, Rosi Garrido, Laurent Meynadier, chant ; Bernard Salles, flûtes.

Sur présentation du pass sanitaire.

Réservation conseillée. Bernard Salles

Quai de la Baise Espace d’Albret Nérac

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT de l’Albret

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Quai de la Baise Espace d'Albret Ville Nérac lieuville Quai de la Baise Espace d'Albret Nérac