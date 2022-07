Concert « Flûtes et harpe » Champniers-et-Reilhac Champniers-et-Reilhac Catégories d’évènement: Champniers-et-Reilhac

Dordogne Champniers-et-Reilhac Duo Horspiste : programme classique, asiatique, contemporain

Laurence Bancaud : harpe et cithare

Carine Honorat : flûtes

Concert au profit de la restauration de l’église de Reilhac

Tarifs : 12€, gratuit pour les moins de 15 ans

Concert au profit de la restauration de l’église de Reilhac

Tarifs : 12€, gratuit pour les moins de 15 ans

Organisé par l’Association pour la Protection et la Valorisation du Patrimoine Champniers-et-Reilhac en partenariat avec la mairie. OTPN

Champniers-et-Reilhac

