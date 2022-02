Concert Flûtes en fugue – Festival du Baroque Cordon Cordon Catégories d’évènement: Cordon

Concert Flûtes en fugue – Festival du Baroque Cordon, 16 juillet 2022, Cordon.

2022-07-16 21:00:00

Cordon Haute-Savoie Ouvres de Jean-Sébastien Bach, où le Consort Brouillamini propose de redécouvrir des œuvres majeures du compositeur sous un jour nouveau.

Elise Ferriere, Virginie Botty, Aránzazu Nieto,

Florian Gazagne, Guillaume Beaulieu : flûtes info@festivalmontblanc.fr https://www.festivalmontblanc.fr/ Eglise Centre village Cordon

