Concert Flûte traversière au Café Mulot Café Mulot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert Flûte traversière au Café Mulot Café Mulot, 18 juin 2023, Paris. Le dimanche 02 juillet 2023

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 18 juin 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Evadez-vous lors d’un concert de flûte traversière dans la cour du Café Mulot Le 18 Juin, le café Mulot vous accueille pour un concert de flûte traversière. Bertrand Duvillié, flûtiste, est membre de l’Association des Musiciens Amateurs (AMA). Il a étudié la musique au conservatoire à Paris, puis s’est perfectionné à Salzbourg, à Vienne, et à l’Académie Internationale de musique de Colombes. Il a pratiqué la musique symphonique (Programme Viva l’Orchestra de Radio France) et il a participé à plusieurs concerts de musique de chambre dans des lieux historiques tels que la maison de Franz Schubert et l’appartement de Beethoven à Vienne. C’est ainsi qu’inspiré par la maison de Victor Hugo, il vous présentera avec ses amis (violon et/ou violoncelle, sous réserve) des oeuvres allant du baroque à la musique impressionniste. Installez-vous avec une boisson chaude, une pâtisserie de votre choix et appréciez un paisible moment au cœur de la place des Vosges. Le dimanche 18 juin à partir de 15h, réservation conseillée. Café Mulot 6, place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.cafe-mulot.com/evenements-blog +33182830380 communication@cafe-mulot.com https://www.facebook.com/cafemulot https://www.facebook.com/cafemulot https://www.cafe-mulot.com/evenements-blog

Bertrand Duvillie Concert de Flûte traversière

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Café Mulot Adresse 6, place des Vosges Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Café Mulot Paris

Café Mulot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert Flûte traversière au Café Mulot Café Mulot 2023-06-18 was last modified: by Concert Flûte traversière au Café Mulot Café Mulot Café Mulot 18 juin 2023 Café Mulot Paris Paris

Paris Paris