Eglise Saint Paul Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais Saint-Pol-sur-Ternoise A l’occasion du 10e anniversaire de la restauration de l’orgue, l’association Les Amis de l’Orgue organise un concert ce samedi 7 mai, avec le duo Eolien (Michel SUPERA et Sylvain HEILI) !

Au programme, vous écouterez du Vivaldi, Bach et Debussy.

+33 3 21 47 00 10 https://www.saintpolsurternoise.fr/ A l'occasion du 10e anniversaire de la restauration de l'orgue, l'association Les Amis de l'Orgue organise un concert ce samedi 7 mai, avec le duo Eolien (Michel SUPERA et Sylvain HEILI) !

Au programme, vous écouterez du Vivaldi, Bach et Debussy.

Entrée : 8€

