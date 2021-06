Concert flûte et harpe Bidache, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bidache.

Concert flûte et harpe 2021-07-11 – 2021-07-11

Bidache Pyrénées-Atlantiques

Oeuvres de Ravel, Piazzola, Rimsky, Korsakov. Carine Honorat (flûtes et traverso) et Laurence Bancaud (harpe et cithare).

Les Amis d’Aubusson

