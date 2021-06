Concert flûte et harpe avec l’Ensemble Traversées Châteauneuf-sur-Cher, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Châteauneuf-sur-Cher.

Concert flûte et harpe avec l’Ensemble Traversées 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10

Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher

Myriam Darmé et Maïa Darmé ont toutes deux reçu une formation classique dans les meilleurs conservatoires. Elles partagent une même passion pour l’arrangement et forment ensemble le duo flûte et harpe Traversées.

Les amis de la Basilique Notre-Dame-des-Enfants reçoivent Myriam et Maia Darmé pour le 1er concert de la saison à la Basilique. De la harpe et de la flûte, c’est un voyage au travers des siècles, des continents et des styles musicaux que propose l’étonnant duo Traversées. sans réservation

+33 2 48 60 88 67

Les amis de la Basilique Notre-Dame-des-Enfants reçoivent Myriam et Maia Darmé pour le 1er concert de la saison à la Basilique. De la harpe et de la flûte, c’est un voyage au travers des siècles, des continents et des styles musicaux que propose l’étonnant duo Traversées. sans réservation

Myriam Darmé et Maïa Darmé ont toutes deux reçu une formation classique dans les meilleurs conservatoires. Elles partagent une même passion pour l’arrangement et forment ensemble le duo flûte et harpe Traversées.

Myriam et Maia Darmé