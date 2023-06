Concert Flottant Concert Flottant Canal de l’Ourcq Paris, 23 juillet 2023, Paris.

Concert Flottant Dimanche 23 juillet, 15h30 Concert Flottant Canal de l’Ourcq

50/50 A Tribute to Woodstock

Août 1969, le Festival de Woodstock réunit un demi-million de personnes venues entendre et célébrer trente-deux groupes et artistes de la scène folk, rock, soul, blues. Joplin et Hendrix s’y produisent les 16 et 18 août, ils ont vingt-six ans, il leur reste à peine plus d’un an à vivre. Plus de cinquante ans plus tard, le Festival de Woodstock est devenu un mythe, symbole d’une époque et reflet d’une société qui oscille entre idéaux pacifiques et noirceur politique.

En convoquant une formation instrumentale aux antipodes des décibels des basses, batteries et guitares électriques du rock, l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 et le TrioPolycordes (harpe, mandoline et guitare) prennent le pari d’interroger et de transfigurer le mythe de Woodstock. Comment transposer ce moment musical historique en posant sur lui, le regard exigent de la musique contemporaine ? Telle est l’ambition de 50/50 A Tribute to Woodstock.

Porté par deux compositrices et deux compositeurs (Carol Robinson, Justina Repečkaitė, Claude Barthélemy et Fabien Cali) et servi par une parité totale de ses interprètes (quatre voix de femmes, quatre voix d’hommes, une cheffe, une harpiste, un mandoliniste et un guitariste), ce programme vous propose de rédecouvrir Woodstock au travers de quatre créations contemporaines et de réécritures de grands titres.

Concert Flottant Canal de l’Ourcq Parc de la Villette, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T15:30:00+02:00 – 2023-07-23T21:05:00+02:00

2023-07-23T15:30:00+02:00 – 2023-07-23T21:05:00+02:00

©Claire Leroux