Concert – Florilège vocal 2 Mouthe Mouthe Catégories d’évènement: Doubs

Mouthe

Concert – Florilège vocal 2 Mouthe, 11 novembre 2022, Mouthe. Concert – Florilège vocal 2

Église Mouthe Doubs

2022-11-11 – 2022-11-11 Mouthe

Doubs Mouthe EUR 0 0 Proposé par l’Ensemble vocal Ars Nova. Sous la direction de Renata Côte-Szopny, avec la complicité de Stéphane Ganard au piano et à l’orgue.

Au programme: Negro spirituals et poésies chantées qui seront interprétés par des solistes, duos en petite formation et grand choeur.

Pas de réservation. monique.dornier0119@orange.fr Mouthe

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Mouthe Autres Lieu Mouthe Adresse Église Mouthe Doubs Ville Mouthe lieuville Mouthe Departement Doubs

Mouthe Mouthe Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouthe/

Concert – Florilège vocal 2 Mouthe 2022-11-11 was last modified: by Concert – Florilège vocal 2 Mouthe Mouthe 11 novembre 2022 Doubs Église Mouthe Doubs Mouthe

Mouthe Doubs