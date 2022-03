CONCERT FLORILÈGE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée d’Anjou Maine-et-Loire EUR 10 10 Quatre musiciens d’envergure internationale menés par Neven Lesage vous proposeront une anthologie des «quatuors avec hautbois» au temps de Mozart, lors de deux moments musicaux. Pour cet évènement exceptionnel, le Château de la Bretèche vous ouvre ses portes ! Son « Grand Salon » sera l’écrin idéal pour une écoute intime et immersive, et ces moments de partage viendront conclure une résidence de travail à Champtoceaux, soutenue par la commune d’Orée d’Anjou.

Neven Lesage, hautbois classique

Louis Creac’h, violon

Alix Gauthier, alto

Concert sur réservation car places limitées

Neven Lesage, hautbois classique

Louis Creac’h, violon

Alix Gauthier, alto

Concert sur réservation car places limitées

