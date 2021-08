Concert “Florilège” – Du Grégorien au Gospel en passant par le Baroque Sainte-Sève, 8 septembre 2021, Sainte-Sève.

Concert “Florilège” – Du Grégorien au Gospel en passant par le Baroque 2021-09-08 18:30:00 – 2021-09-08

Sainte-Sève Finistère Sainte-Sève

Jubilate créé en 1997, à la Cathédrale de TOULON cultive le chant grégorien et les polyphonies anciennes, lors de concerts basés sur un thème et donnés a cappella dans des lieux sélectionnés pour leur qualité acoustique. La mezzo YAN ZAWACKI apporte ses qualités de voix pour des pièces baroques, accompagnée à l’orgue (si c’est possible).

La qualité de leur travail leur vaut des demandes dans des lieux très appréciés…. en particulier, depuis 20 ans le concert du 15 août dans l’Abbaye d’AMBRONAY (01)…

Dans cette tournée, ce sont 4 solistes : Yan ZAWACKI (mezzo-soprano), LIDIA KAWECKA mezzo et organiste), Michel THIVET (baryton) et Alain PUPIER (ténor et direction) qui alterneront le chant grégorien, les polyphonies et des solos baroques dans un programme «FLORILEGE »

Au programme :

I PIECES MARIALES :

1. Alma redemptoris Mater – Antienne grégorienne du Temps de l’Avent

2. Alma redemptoris – Polyphonie de PALESTRINA 16°

3.Virgo Dei Genitrix – Salutation grégorienne à Marie Mère de Dieu

4. Source Pure – Polyphonie sur Livre Vermeil de Montserrat 14°s

5. Ave Maria – Solo et polyphonie sur HAENDEL

6. Stabat Mater – Hymne grégorienne et polyphonie de NANINI

7. Eja Mater – Solo du Stabat Mater de VIVALDI

8. O Sanctissima – Trio sur une Sicilienne de BEETHOVEN

9. Magnificat – Polyphonie grégorienne Confréries Corses

10. Regina Coeli – Antienne grégorienne du Temps Pascal

11. Regina Coeli – Polyphonie du 16° attribuée à PRAETORIUS

II AU FIL DU TEMPS LITURGIQUE:

1. Rorate Coeli – Antienne de l’Avent grégorien et polyphonie du 17°

2.Deep River – Gospel chant d’espérance

3. Puer Natus est nobis – Introït grégorien messe du jour de Noël

4.Gaudete – Polyphonie traditionnelle Noël

5. Sicut Cervus – Antenne grégorienne du Samedi Saint

6. Comme un cerf – Polyphonie GOUDIMEL 16° et C. MAROT

7. Ave Verum – Prière grégorienne au Saint Sacrement

8. Ave Verum – Solo MOZART

9. Alleluia – Grégorien de la Veillée Pascale (paroles Jubilate)

10. Alleluia – Polyphonie SCHÜTZ 16° (paroles Jubilate)

11. Amazing Grace – Gospel chant de confiance

12. Benissons Dieu mon âme – Psaume polyphonie GOUDIMEL et C. MAROT

III SALVE REGINA de HASSE , de PERGOLESE ou de SCARLATTI

Soprano Maria CICELLI mezzo : Yan ZAWACKI Orgue : Lydia KAWECKA

(programme indicatif, susceptible de quelques adaptations en fonction des solistes présents)

Concert à l’église de SAINTE-SEVE mercredi 8 septembre à 18h30

Libre participation

+33 6 23 79 36 00 http://www.jubilatetoulon.fr/

Jubilate créé en 1997, à la Cathédrale de TOULON cultive le chant grégorien et les polyphonies anciennes, lors de concerts basés sur un thème et donnés a cappella dans des lieux sélectionnés pour leur qualité acoustique. La mezzo YAN ZAWACKI apporte ses qualités de voix pour des pièces baroques, accompagnée à l’orgue (si c’est possible).

La qualité de leur travail leur vaut des demandes dans des lieux très appréciés…. en particulier, depuis 20 ans le concert du 15 août dans l’Abbaye d’AMBRONAY (01)…

Dans cette tournée, ce sont 4 solistes : Yan ZAWACKI (mezzo-soprano), LIDIA KAWECKA mezzo et organiste), Michel THIVET (baryton) et Alain PUPIER (ténor et direction) qui alterneront le chant grégorien, les polyphonies et des solos baroques dans un programme «FLORILEGE »

Au programme :

I PIECES MARIALES :

1. Alma redemptoris Mater – Antienne grégorienne du Temps de l’Avent

2. Alma redemptoris – Polyphonie de PALESTRINA 16°

3.Virgo Dei Genitrix – Salutation grégorienne à Marie Mère de Dieu

4. Source Pure – Polyphonie sur Livre Vermeil de Montserrat 14°s

5. Ave Maria – Solo et polyphonie sur HAENDEL

6. Stabat Mater – Hymne grégorienne et polyphonie de NANINI

7. Eja Mater – Solo du Stabat Mater de VIVALDI

8. O Sanctissima – Trio sur une Sicilienne de BEETHOVEN

9. Magnificat – Polyphonie grégorienne Confréries Corses

10. Regina Coeli – Antienne grégorienne du Temps Pascal

11. Regina Coeli – Polyphonie du 16° attribuée à PRAETORIUS

II AU FIL DU TEMPS LITURGIQUE:

1. Rorate Coeli – Antienne de l’Avent grégorien et polyphonie du 17°

2.Deep River – Gospel chant d’espérance

3. Puer Natus est nobis – Introït grégorien messe du jour de Noël

4.Gaudete – Polyphonie traditionnelle Noël

5. Sicut Cervus – Antenne grégorienne du Samedi Saint

6. Comme un cerf – Polyphonie GOUDIMEL 16° et C. MAROT

7. Ave Verum – Prière grégorienne au Saint Sacrement

8. Ave Verum – Solo MOZART

9. Alleluia – Grégorien de la Veillée Pascale (paroles Jubilate)

10. Alleluia – Polyphonie SCHÜTZ 16° (paroles Jubilate)

11. Amazing Grace – Gospel chant de confiance

12. Benissons Dieu mon âme – Psaume polyphonie GOUDIMEL et C. MAROT

III SALVE REGINA de HASSE , de PERGOLESE ou de SCARLATTI

Soprano Maria CICELLI mezzo : Yan ZAWACKI Orgue : Lydia KAWECKA

(programme indicatif, susceptible de quelques adaptations en fonction des solistes présents)

Concert à l’église de SAINTE-SEVE mercredi 8 septembre à 18h30

Libre participation

dernière mise à jour : 2021-08-21 par