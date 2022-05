Concert Florilège de cordes Thouars, 18 juin 2022, Thouars.

EUR Pour la première partie de ce concert, l’Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres, constitué d’une trentaine d’élèves des Conservatoires de Thouars, Bressuire et Parthenay, abordera des répertoires variés, allant de la musique baroque aux musiques du vingtième siècle. L’orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres laissera ensuite la place à un trio composé de, François-Xavier Laguette au violon, Benoît Bouyer à l’alto et Arthur Laguette au piano. Ce dernier est un jeune compositeur Thouarsais de 19 ans, élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en écriture. Le trio interprétera d’ailleurs une de ses œuvres. Tout au long de cette belle soirée, vous pourrez découvrir ou redécouvrir des œuvres de Haendel, de Fauré, de Tchaikovsky ou encore de Beethoven, et bien d’autres encore. Un florilège de cordes qui vous fera passer un belle soirée en ce mois de juin.

