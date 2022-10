Concert: Florent Marchet Morlaix, 28 janvier 2023, Morlaix.

Florent Marchet c’est l’art et la manière de servir des mélodies pop enjouées sur des textes désenchantés. L’auteur compositeur choisit les mots justes pour questionner notre place et nos rapports humains. C’est incisif et c’est un délice. Florent Marchet le chanteur est aussi un observateur. Il scrute le monde, la société, l’homme, ou la famille, thème central de Garden Party, son dernier album. Il y déroule ses petits bijoux de chanson, des saynètes d’un quotidien universel campées derrière les murs d’un pavillon de « suburb made in France ». Entre tendresse et mélancolie, le piano-voix en accord parfait touche notre corde sensible, ces histoires de famille nous ressemblent tant. Le Berrichon fait mouche, il capte avec acuité les joies et les mélancolies de nos vies qu’il décline comme les chapitres d’une histoire unique. Après la sortie d’un livre et la composition de musiques de longs métrages, Marchet a enfin renoué avec l’écriture de chansons. Bien lui en a pris…

Florent Marchet eo an tu hag ar paramant da glevet notennoù pop drant diwar skridoù didouellet. Dibab a ra ar sonaozour ar gerioù reizh evit goulennata hon flas hag hon darempredoù denel.

espaceduroudour@orange.fr +33 2 98 15 20 90 http://www.espace-roudour.com/

