Concert « Florence P » ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 2 mars 2024.

Concert « Florence P » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Pop & soul.

Chanteuse et guitariste, Florence P vous plongera dans une ambiance cosy et chaleureuse. Elle proposera un répertoire de standards immortels revisités ainsi que des compositions originales.

Pop & soul.

Chanteuse et guitariste, Florence P vous plongera dans une ambiance cosy et chaleureuse. Elle proposera un répertoire de standards immortels revisités ainsi que des compositions originales. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Florence P » Gisors a été mis à jour le 2024-02-22 par Vexin Normand Tourisme