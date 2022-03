CONCERT FLOREAL MUSICAL : OMMM SUIVEZ LA VOIX ! ENSEMBLE VOCAL Épinal, 3 mai 2022, Épinal.

Épinal Vosges

Composé de quatre chanteurs, d’un « human beatboxer » et d’un « dubmaster », le groupe vocal français Ommm est inclassable mais évolue dans un univers entre pop et trip-hop. Cette formation, à découvrir, repousse les limites de l’a cappella et nous plonge dans des rythmes envoûtants. Les expériences de la formation sont multiples et illustrent bien l’ouverture et la curiosité qui animent les musiciens, a cappella, « human beatbox », musiques actuelles, jazz..

Ommm crée sa propre planète faite de sons, de souffles et de voix, et a obtenu de nombreux prix dans le monde de la musique vocale.

En partenariat avec l’Education Nationale et l’Innec, 125 élèves vont interpréter 4 chants, dont 2 créations, au cours du concert de Ommmm.

Une expérience inoubliable qui inspire la créativité à travers la musique.

Réservation à l’Office de tourisme d’Epinal.

Abonnement Passion « 5 concerts »

+33 3 29 82 53 32 http://www.floreal-epinal.fr/

