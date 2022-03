CONCERT FLOREAL MUSICAL D’EPINAL- LE PARI DES BRETELLES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CONCERT FLOREAL MUSICAL D’EPINAL- LE PARI DES BRETELLES Épinal, 6 mai 2022, Épinal. CONCERT FLOREAL MUSICAL D’EPINAL- LE PARI DES BRETELLES Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal

2022-05-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-06 Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE

Épinal Vosges 25 EUR SAISON 2022 du FESTIVAL FLOREAL MUSICAL: 39ème Edition.

Accordéon et quintette à cordes.

Félicien BRUT – Accordéon

Edouard MACAREZ – Contrebasse

Quatuor HERMES Entouré par les cordes, l’accordéon fait entendre des œuvres de Gershwin, Prokofiev, Piazzolla, Brel, Richard Galliano et, bien sûr le programme « Neuf » ou la rencontre avec Beethoven crée en 2020 aux Folles Journées de Nantes.

Réservation à l’Office de tourisme d’Epinal. Abonnement Passion « 5 concerts » floreal.epinal@gmail.com +33 3 29 82 53 32 http://www.floreal-epinal.fr/ FLOREAL MUSICAL EPINAL

Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Ville Épinal lieuville Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

CONCERT FLOREAL MUSICAL D’EPINAL- LE PARI DES BRETELLES Épinal 2022-05-06 was last modified: by CONCERT FLOREAL MUSICAL D’EPINAL- LE PARI DES BRETELLES Épinal Épinal 6 mai 2022 Épinal Vosges

Épinal Vosges