Concert “Floralia” de Kyrie Kristmanson, 4 juin 2022, .

Concert “Floralia” de Kyrie Kristmanson

2022-06-04 – 2022-06-04

Concert Floralia de Kyrie Kristmanson, avec Anne Berry, violon alto et voix et Mathilde Vrech, violon et voix. Scénographie Adeline Caron. Chanteuse et compositrice canadienne installée récemment dans le Perche, Kyrie Kristmanson accompagnée de deux musiciennes nous offrira un hymne à Flora, déesse romaine de la nature, où ses préoccupations seront mises au premier plan : frénésie consumériste, questions de genre, places des arts dit softs seront au programme de ses chansons dans une mise en scène originale et poétique.

Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé.

