Concert Fleuves et 'Ndiaz Querrien, 17 juillet 2022

Dans le cadre d’une sortie de résidence avec deux groupes de renommée, ´Ndiaz et Fleuves, nous sommes ravi-es de vous proposer ces deux formations réunies en concert à la maison, à Kerforner – Querrien, le 17 Juillet ! ??

Pendant 3 jours ils auront travaillé sur un projet commun ; « SUPREME FOLKLORE » lien ci-après :

https://youtu.be/BCNxnqv8nNE

?? Une avant première à ne pas louper ! ??

———————————————-

‘Ndiaz :

‘Ndiaz est un des groupes phares de la nouvelle scène de Bretagne ; musique à danser, hybridation des sons et des influences pour une musique cuivrée, à la frénésie élégante et à la transe puissante.

D’une instrumentation que l’on imagine acoustique, on découvre au final un power quartet qui sonne comme un big band très épicé. Bienvenu dans les nouvelles géographies musicales de Bretagne.

Fleuves :

Fleuves est un trio atypique Clarinette, Piano Fender Rhodes et Basse, forme´ par Emilien ROBIC, Samson DAYOU et Romain DUBOIS.

Tout en construisant entie`rement leur re´pertoire en s’inspirant des rythmiques des danses traditionnelles de Bretagne, les trois musiciens de´veloppent une musique e´lectro originale a` fort potentiel cine´matique.

Les compositions du groupe de´cloisonnent ainsi les genres et de´veloppent des sonorite´s d’une fraicheur originale, e´lectronique, fractale, raffine´e et captivante.

Fleuves est une invitation a` se mettre en mouvement ; de rondeurs lancinantes en pointes incisives, la musique du trio fac¸onne une transe quasi le´vitative !

Le groupe fait ainsi partie de cette nouvelle ge´ne´ration de musicien en Bretagne, ancre´e dans les musiques populaires et aguerrie aux esthe´tiques actuelles innovantes.

Le premier album du groupe sorti fin 2016 (chez Coop Breizh) est de´ja` un best seller.

2019 est l’anne´e d’un nouvel album baptise´ #2.

Peut e^tre finirait-on par dire, que l’on ne se baigne jamais deux fois dans le me^me fleuve.

————————————————–

Bières locales et artisanales

Crêpes délicieuses de la Crêperie La Roulotte

Résa. conseillée au 0678197692

Tu peux venir en famille en gardant un œil sur tes p’tits loups !

Les chiens restent à la maison ??

Au plaisir de vous accueillir ??

eizhdorn@protonmail.com

Querrien

