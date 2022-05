Concert Flegme + Tolvy – Les Beaux Jours Cormelles-le-Royal, 24 juin 2022, Cormelles-le-Royal.

Concert Flegme + Tolvy – Les Beaux Jours Jardin à l’arrière du Presse-Purée 19 espace Jean Mantelet Cormelles-le-Royal

2022-06-24 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-24 22:30:00 22:30:00 Jardin à l’arrière du Presse-Purée 19 espace Jean Mantelet

Cormelles-le-Royal 14123 Cormelles-le-Royal

Fort de nouvelles compositions, Enguerrand Cleron, viendra présenter les nouveaux morceaux de son projet FLEGME.

La brutalité du rock et la délicatesse de la pop amplifiée par la puissance de l’électro, reflètent l’acharnement sans relâche d’un ado parti vivre à Londres dans l’essence d’une culture rock’n’roll. Les semaines ont passé, et l’ado devenu adulte n’a cessé de faire grandir un univers musical qui s’impose et interpelle avec audace.

En seconde partie de soirée, découvrez Violette Tocqueville aka TOLVY, 19 ans, nouvelle espoir française de la musique électronique. Dans la droite ligne de ses ainés, Petit Biscuit, The Avener où encore Gesaffelstein, TOLVY est une artiste typique de sa génération, précoce, engagée et bluffante de créativité. Des chansons à la fois élégantes et racées, orchestrales, mélodiques et puissantes, portées par un univers graphique à la place prépondérante. Telle est la signature de l’esthétique à la fois riche, percutante et intimiste de TOLVY.

Programmation accueillie dans le cadre du festival Les Beaux Jours, proposant chaque vendredi du mois de juin des concerts, spectacles, séance de cinéma plein air, atelier… à Cormelles le Royal.

csja@cormellesleroyal.fr +33 2 31 52 12 29

