Concert-Flash Temple d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert-Flash Temple d’Orléans, 19 mars 2022, Orléans. Concert-Flash

du samedi 19 mars au samedi 7 mai à Temple d’Orléans

• _Samedi 19 mars de 17h30 à 18h_ : **Concert-Flash – Guitare**. Avec les grands élèves de guitare du Conservatoire d’Orléans, classe d’Isabelle Chomet et Josiane Rabemanajara. • _Samedi 26 mars de 17h30 à 18h_ : **Concert-Flash – Violoncelle**. Avec les grands élèves de violoncelle du Conservatoire d’Orléans, classe d’Yska Benzakoun (3ème cycle). • _Samedi 9 avril de 17h30 à 18h_ : **Concert-Flash – Musique de Chambre**. Avec les grands élèves de la classe de Jean-Renaud Lhotte du Conservatoire d’Orléans. • _Samedi 7 mai de 17h30 à 18h_ : **Concert-Flash Surprise**. Concert surprise du Conservatoire d’Orléans.

Entrée libre

Un concert-flash vous est proposé certains samedis de 17h30 à 18h dans le temple d’Orléans par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT) en partenariat avec le Conservatoire d’Orléans. Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T17:30:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-26T17:30:00 2022-03-26T18:00:00;2022-04-09T17:30:00 2022-04-09T18:00:00;2022-05-07T17:30:00 2022-05-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Temple d'Orléans Adresse 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Temple d'Orléans Orléans Departement Loiret

Temple d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert-Flash Temple d’Orléans 2022-03-19 was last modified: by Concert-Flash Temple d’Orléans Temple d'Orléans 19 mars 2022 orléans Temple d'Orléans Orléans

Orléans Loiret