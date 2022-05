CONCERT FLASH PAR L’ASSOCIATION CHAMBRE D’ARTS, 11 mai 2022, .

CONCERT FLASH PAR L’ASSOCIATION CHAMBRE D’ARTS

2022-05-11 – 2022-05-11

L’association Sétoise « Chambres d’arts », née de l’initiative de la violoniste Françoise Duffaud, pose ses notes de musique là où on ne l’attend pas.

Une surprise vous attend dans les bibliothèques de Jonquières et d’Aniane ce mercredi, aux heures d’ouverture, comme une respiration musicale. Un duo de musiciens, au violon et à la viole de gambe joue de manière impromptue dans les rayons un répertoire baroque… Vous pourrez échanger ensuite avec les musiciens.

