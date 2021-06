Vendoire Vendoire Dordogne, Vendoire Concert Flamenco & Oriental aux Tourbières de Vendoire Vendoire Vendoire Catégories d’évènement: Dordogne

Vendoire

Concert Flamenco & Oriental aux Tourbières de Vendoire Vendoire, 25 juin 2021-25 juin 2021, Vendoire. Concert Flamenco & Oriental aux Tourbières de Vendoire 2021-06-25 20:00:00 – 2021-06-25 18:00:00

Vendoire Dordogne Vendoire Concert Flamenco & Oriental – Repas couscous sur réservation. Concert Flamenco & Oriental – Repas couscous sur réservation. +33 5 53 90 79 56 Concert Flamenco & Oriental – Repas couscous sur réservation. Concert Flamenco & Oriental – Repas couscous sur réservation. © Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vendoire Étiquettes évènement : Autres Lieu Vendoire Adresse Ville Vendoire lieuville 45.4154#0.30556