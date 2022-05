Concert Flamenco Eglise Saint-Charles-Borromée, 29 mai 2022, Joinville-le-Pont.

Concert Flamenco

Eglise Saint-Charles-Borromée, le dimanche 29 mai à 17:00

**Ce concert vous fera voyager à travers l’Espagne grâce à la sonorité riche et chaleureuse du violoncelle Juliana Laska et de la guitare d’Augustin Pesnon.** La guitare, l’instrument fétiche du flamenco, présentera tantôt des rythmes denses et colorés de différentes danses espagnoles, tantôt des mélodies populaires douces et nostalgiques. Le violoncelle, dont la sonorité s’approche le plus de la voix humaine, sera le chantre des chants flamenco, catalana, antaluza, jota, astouriana… Ce programme vous fera découvrir ou redécouvrir entre autres sept chants populaires de Manuel de Falla , la suite espagnole de Joachim Nin, les danses Oriental et Antaluza de Enrique Granados . Tous ces compositeurs, s’inspirant de la riche palette sonore du violoncelle et de la guitare, vous présenteront à travers ces oeuvres, un échantillon du patrimoine artistique des chants et danses traditionnelles espagnoles au fil des époques. Née en Albanie, Juliana Laska commence sa carrière professionnelle en Grèce à partir de 1997. Elle fut membre de l’Orchestre National d’Athènes ainsi que professeur de violoncelle aux filières du Conservatoire National d’Athènes. Depuis son arrivée en France elle se consacre à sa vie de concertiste. Augustin Pesnon a remporté 10 prix internationaux et joue régulièrement à l’étranger (Allemagne, Autriche, Emirats-Arabes-Unis, Inde, Italie, Japon, Roumanie ou encore Thaïlande). Depuis 2016, il est professeur aux Conservatoires de Châtillon et d’Asnières-sur-Seine. Il est depuis janvier 2018 professeur de guitare pour Versailles Grand Parc au Conservatoire de Viroflay.

Tarif C 10€ plein / 5€ réduit

Danses populaires à travers l’Espagne

Eglise Saint-Charles-Borromée eglise saint charles joinville le pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



