CONCERT FLAMENCO AVEC SAMUELITO Bar-le-Duc, 2 avril 2022, Bar-le-Duc.

CONCERT FLAMENCO AVEC SAMUELITO Bar-le-Duc

2022-04-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-02 22:00:00 22:00:00

Bar-le-Duc Meuse

Samuelito est l’un des guitaristes flamencos les plus reconnus en France. Né en 1993, il commence la guitare classique à l’âge de sept ans au Conservatoire de Caen. Il est très vite fasciné par les musiques du monde et en particulier le flamenco qu’il découvre à travers le chant et la guitare.

Samuelito mène alors une double formation de guitariste classique et flamenco, qui provoque de nombreuses rencontres (Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo, Ramón Sanchez, Roland Dyens, Gérard Abiton, Arnaud Dumond, Ibrahim Maalouf et bien d’autres) et l’emmène sur d’autres routes musicales pour faire de lui un guitariste éclectique.

Sa première rencontre avec le public a lieu le jour de ses 16 ans, grâce un concert au Théâtre de Caen, filmé par France Télévisions. C’est le début d’une carrière qui le porte ensuite sur la scène internationale (France, Espagne, Allemagne, États- Unis…).

Solidement ancré dans la tradition flamenca, à la fois interprète et compositeur, ce jeune guitariste déjà remarqué s’est forgé un style très personnel. Régulièrement invité pour accompagner le cante (chant flamenco) ou le baile (danse flamenca), Samuelito mène également des projets reliant divers styles musicaux. Ses talents artistiques l’amènent à participer ponctuellement sur d’autres types de projets comme des musiques de film, des collaborations sur des albums, des master-classes et des stages, des rubriques dans des magazines.

