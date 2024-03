Concert flamenco avec Carmen de la Jara et Miguel Ramos Flamenco en France Paris, vendredi 26 avril 2024.

Du vendredi 26 avril 2024 au samedi 27 avril 2024 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h15

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif Plein : 28 €

Tarif Adhérent : 18 €Tarif Réduit (Chômeurs, Intermittents du spectacle, Étudiants, R.S.A.) : 18 €

Tarif Moins de 18 ans : 12 €

L’association Flamenco en France accueille une figure flamenca d’envergure, CARMEN DE LA JARA, originaire de Cadiz, du quartier animé de La Viña. Elle sera accompagnée par Miguel Ramos à la guitare.

Née à Cadix, Carmen de la Jara chante

depuis plus de 40 ans les différents styles et familles du flamenco,

principalement ceux liés à sa terre. Ayant une grande connaissance des

cantes anciens, elle a su leur donner une certaine modernité, tout en

respectant toujours le lien avec la tradition.

Parmi

les nombreuses reconnaissances tout au long de sa carrière, il faut

souligner le Premier Prix de Cantes de Compás au Concours National

Antonio Mairena (1986), le Prix Tío Luis el de la Juliana, décerné par

la critique madrilène pour sa carrière artistique en 2007 et le Prix

​​National de la Chaire de Flamencologie et d’Études Andalouses de Jerez

pour son album Tesoros del Cante Antiguo Cádiz. En 2003, la Municipalité de Cadix lui a décerné la Médaille de la Ville et en 2011, elle a été nommée Gaditana de l’Année.

Sur scène depuis plus de quarante ans, c’est une « cantaora larga » de longue date qui joue la plupart des styles de flamenco.

Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des principales connaisseuses et expertes des chants de Cadix.

Elle

s’est produite à de nombreuses reprises dans des programmes de

télévision espagnole et a participé à plusieurs documentaires et

programmes de flamenco sur des chaînes internationales (Arte, BBC, etc.)

Parmi sa discographie, on relèvera les disques Leyenda Jonda : Canciones de Falla y Lorca (1992), Café de Levante (2004), Gardel-Piazolla : Inmortales (2004), Puerto de Indias (2012) et Toreros en la genesis del flamenco ( 2019).

Né en 1969 à Cadix, Miguel Ramos a étudié au Conservatoire de Musique Manuel de Falla de Cadix.

Il a suivi l’enseignement de guitaristes de l’envergure de Gerardo Núñez, Manolo Franco et Manolo Sanlucar. Il est devenu guitariste officiel de divers concours de chant flamenco de la province de Cadix.

Au

chant, il a accompagné Curro Malena, El Perro de Paterna, Rancapino,

Carmen de la Jara, Pitu de Cádiz, Juan Antonio « Zarzuelita », Emilio

Florido, Miguel Rosendo, Antonio Núñez « El Pulga », María del Mar

Fernández, El Momi, El Trini, Silverio Heredia, Charo Lebrero, Manuel

Gago, Pepe Gómez « El Marismeño », etc.

À

la danse, il travaillé avec Rosario Toledo, Miguel Ángel Espino, Andrés

Peña, Carlos Carbonel, Ana Salazar, Antonio Carbonel, Daniel Fernández,

etc.

Il est aussi guitariste de

l’orchestre multiculturel « Sete sois », qui a donné lieu à un album et

une tournée dans différents pays méditerranéens. (Israël, Grèce, Italie,

France, Portugal, Espagne, Croatie et Suisse.)

Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020

Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/carmen-de-la-jara-2023-12-23 +33143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/carmen-de-la-jara-samedi-27-avril

Joaquin Hernandez La cantaora flamenca préférée de Cadiz