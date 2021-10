Doudeville Doudeville Doudeville, Seine-Maritime Concert fin de stage Doudeville Doudeville Catégories d’évènement: Doudeville

Seine-Maritime

Concert fin de stage Doudeville, 31 octobre 2021, Doudeville. Concert fin de stage 2021-10-31 16:00:00 – 2021-10-31

Ce concert de l'Orchestre Harmonie "La Renaissance" a lieu dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville et clôture un stage musical réalisé du 27 au 31 octobre sous la direction de Victor Havard. harmonie.larenaissance@sfr.fr +33 2 35 97 03 63 https://sites.google.com/site/lharmonielarenaissance

Doudeville