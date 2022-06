Concert Fils de Personne SARLAT Catégories d’évènement: Dordogne

Concert Fils de Personne, 9 juillet 2022 21:00, SARLAT. Le groupe Sarladais Fils de Personne sera sur la scène du théâtre des Enfeus Samedi 9 juillet à 21h00 derrière la cathédrale de Sarlat. Un concert exceptionnel et chargé d’émotion pour le groupe qui présentera son dernier album ‘Pensée Vagabondes ‘et qui accompagnera pour l’occasion Patrick RIGAL, Chanteur, compositeur, guitariste, pour son dernier show sur scène après 38 ans au sein du groupe Fils de Personne. Le prix à l’entrée est libre ; vous donnerez ce que vous voudrez. L’argent récolté servira à payer les frais de représentation. En cas d’intempéries, sachez qu’un point de repli a été réservé tout contre le centre culturel, rue Gaubert à Sarlat. Début de concert 21h00, ouverture du site 20h30 .

Détails Heure : 21:00 Lieu Théatre des Enfeus Adresse derrière la cathédrale Ville SARLAT Organisateur Association AUTOMNE BLUES Tarif Libre

