Concert filmé : Étienne de Crécy

2022-06-18 15:30:00 – 2022-06-18 Durée : 1 h 25.

Réputé pour ses concerts hors du commun, le DJ et producteur Étienne de Crécy effectuait son grand retour au live avec son projet Space Echo. L’artiste, avec ses machines, est entouré de panneaux lumineux avec des milliers de LED, pour autant de tableaux fantastiques. Concert électro enregistré à la Philharmonie de Paris le 13 avril 2019. Durée : 1 h 25.

