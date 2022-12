« Concert & Film » en soutien au peuple Ukrainien. Dinard Dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard Catégories d’évènement: Dinard

« Concert & Film » en soutien au peuple Ukrainien. Dinard, 22 décembre 2022

Ille-et-Vilaine Dinard Ille-et-Vilaine Adrian Herpe. Pianiste Franco-Ukrainien. Projection du film « Le Prélude d’Adrian », suivi du récital de piano. « Le prélude d’Adrian » réalisé par Laëtitia Gaudin Le Puil. Projection du film documentaire à 16h30.

Né d’un père breton et d’une mère qui a vécu la chute de l’Union Soviétique, Adrian Herpe est un jeune pianiste formé à l’école ukrainienne. Pour espérer un jour se produire dans de prestigieuses salles de concert à l’aube de sa vie d’adulte, il lui faudra faire un pas à l’ouest et rejoindre les bancs d’un conservatoire européen. Sa famille étrangère à la musique classique, l’accompagne, vaille que vaille, d’est en ouest, sur le chemin du succès. Tourné il y a quelques mois, ce film prend aujourd’hui une tout autre dimension. La famille d’Adrian est toujours en Ukraine, à Oujgorod, dans une région encore un peu épargnée par les bombes. Elle accueille tant qu’elle peut des civils déplacés. Récital de piano à 18h :

o V.Silvestrov (compositeur ukrainien contemporain)

– 3 Bagatelles Op.1

– 4 Bagatelles Op.2

o I.Stravinsky :

– L’oiseau de Feu (arr. Agosti)

– Danse infernale du roi Kaschei

– Berceuse

o F.Chopin

– Sonate no.3 en si mineur Op.58 Malgré son jeune âge, Adrian s’est déjà produit dans de nombreux concerts en solo ou avec orchestre : à Quimper en 2018, à Landerneau en 2019, à Oujgorod – Ukraine en 2019, Récital à la Philharmonie nationale de Transcarpathie … Il a été sélectionné au prestigieux concours de Hamamatsu (finalement annulé pour des raisons liées au COVID) au Japon et se préparer aux grands rendez-vous internationaux qui peut-être le consacreront. Tarifs :

– Documentaire et concert : 30€

– Concert seul : 25€

– Documentaire seul : 10€

– Moins de 20 ans : 10€ Billetteries à l’Office de Tourisme de Dinard et sur billetterie.dinardemeraudetourisme.com Tous les bénéfices seront reversés à la Croix Rouge pour l’aide humanitaire en Ukraine.

Organisation : Compagnie BarokOpéra. info@arma-opera.com +33 821 23 55 00 Auditorium Stephan Bouttet 6, Rue Sadi Carnot Dinard

