4, Rue Bernard du Bois, Marseille (13), le mardi 5 avril à 19:00

Concert des deux orchestres Salsa de la Cité de la Musique : Attention ça va balancer !! Une trentaine d’artistes se succèdent pour vous régaler de morceaux choisis des musiques populaires et traditionnelles caribéennes. Direction Cuba, Puerto Rico, la Colombie et New York … sous la direction de Simon Bolzinger et Christophe Boutin. En première partie, l’atelier de percussions afro-cubaines dirigé par Javier Campos vous fera voyager au son de rythmes et chants ancestraux yorubas. *Une production de l’Assos’Picante* *(Renseignements Cité de la Musique : 04 91 39 28 28)* *source : événement [Concert Fiesta Salsa](https://agendatrad.org/e/35508) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

