concert Fiddlaïres Maison de la terre,Poucharramet (31), 26 février 2022, .

concert Fiddlaïres

Maison de la terre, Poucharramet (31), le samedi 26 février à 20:30

Venez découvrir la fusion entre les musiques occitanes et irlandaises avec le concert du groupe Fiddlaïres à La Maison de la Terre. Lorsque l’on parle de violon et de musique traditionnelle, on dit « fiddlers » en Irlande et « violonaïres » en Occitanie. Si l’on fusionne les 2 cela donne “fiddlaïres” ! Ce mot inventé résume parfaitement le parcours musical de ces 4 musiciens, amis et complices de longue date, qui aiment à croiser leurs répertoires.Ils ont déjà à de nombreuses reprises unis leurs archets et autres instruments dans les groupes Irish Times, Duo BarBar, Hector Boyaux, ainsi que dans les sessions trad de la région toulousaine. Ils ont démarré fort avec un concert mémorable en première partie d’Altan sur la grande scène du festival Fous d’Archet en 2019 et ce samedi 26 février.Cette fois-ci, ils nous font l’honneur de grimper sur la scène de La Maison de la Terre pour notre Week-end irlandais ! Les Fiddlaïres sont : Camille Raibaud, Guilhem Cavaillé, Renaud Binet, Olivier Arnaud Restauration proposée dès 19h *source : événement [concert Fiddlaïres](https://agendatrad.org/e/35484) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

9 € / 6 € adhérents / 0€ -20 ans

avec Fiddlaïres

Maison de la terre,Poucharramet (31) 7, Rue des Hospitaliers Maison de la terre, 31370 Poucharramet, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T00:30:00