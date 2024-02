Concert Fiasco + Berny Beroy La Ferronnerie Jurançon, samedi 16 mars 2024.

Concert Fiasco + Berny Beroy La Ferronnerie Jurançon Pyrénées-Atlantiques

*** FIASCO (incantation no wave dance noise) ***

Il faut rire aujourd’hui, tout de suite et jusqu’au bout ! , voici un cri porté par Clémence Pantaignan comme une incantation envers son public. Au centre du groupe Fiasco, celle-ci impulse par sa voix, son corps et ses solos de guitare, une tension folle que ces 4 compères entretiennent sans relâche et sans discontinuité.

*** BERNY BEROY (Punk à chattes) ***

Groupe Bordelo-Palois de post punk avec des anciennes membres de Tibia et Championnes.

Une formation simple, guitare, clavier et batterie avec une énergie brute partagée ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

