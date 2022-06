Concert Fiamma e foco

Concert Fiamma e foco, 6 juillet 2022, . Concert Fiamma e foco

2022-07-06 – 2022-07-06 Concert Fiamma e foco, musique baroque: orgue, flûtes, voix, sacqueboute. Eglise de Crozon, 20h30, 14€/10€ gratuit moins de 12 ans www.musiquesacrozon.org http://www.musiquesacrozon.org/ Concert Fiamma e foco, musique baroque: orgue, flûtes, voix, sacqueboute. Eglise de Crozon, 20h30, 14€/10€ gratuit moins de 12 ans www.musiquesacrozon.org dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville