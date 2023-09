Concert | FEU Jazz Band | Jazz à la Cité Fondation des États-Unis Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Le mardi 17 octobre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Le festival Jazz à la Cité revient pour sa 13e édition tout au long du mois d’octobre à la Cité internationale : 21 concerts dans 19 maisons. Au programme dans le Grand Salon, découvrez le FEU Jazz Band — coordonné par Jonathan Mutel — regroupant des artistes français et américains en résidence, deux alumni et un artiste invité habitué des concerts des résidents. De nombreuses compositions originales se mêleront à des standards, un programme invitant à l’improvisation et aux collaborations tout à l’image des liens qui se créent entre artistes tout au long de l’année à la Fondation des États-Unis.

Sur scène nous nous retrouverons ensemble autour d’une passion qui nous anime et nous rassemble : le jazz et l’improvisation. L’improvisation, moyen d’expression privilégié et porté à son sommet par la musique jazz, offre un formidable terrain de rencontre musicale et d’ouverture à différents langages. Autour de ce langage inépuisable que constitue le jazz, des ponts se créent entre ces différents univers et ont été à l’origine de créations musicales originales portées par les projets artistiques à la Fondation des États-Unis.

~Jonathan Mutel

Fondation des États-Unis 15 Boulevard Jourdan 75014 Paris

©Fondation des États-Unis ©Fondation des États-Unis