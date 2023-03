Concert : Fête de la Saint-Patrick Vouhé Vouhé Catégories d’Évènement: 79310

79310 Vouhé EUR Venez fêter la St Patrick au son de la musique irlandaise accompagné d’une bonne bière, samedi 11 mars 2023, à partir de 21h.

A la cabane salle de concert , 1 rue du moulin 79310 VOUHE

Tarif : 6€

3€( étudiants et 12- 18ans)

Gratuit -de 12 ans

+33 6 25 71 26 63

