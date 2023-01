Concert Fête de la Saint Patrick Le Creusot, 17 mars 2023, Le Creusot .

Concert Fête de la Saint Patrick

45 rue Jean Jaurès The New Highland Le Creusot Saône-et-Loire The New Highland 45 rue Jean Jaurès

2023-03-17 21:00:00 – 2023-03-17

The New Highland 45 rue Jean Jaurès

Le Creusot

Saône-et-Loire

EUR TIME SPIRIT le retour au NEW HIGHLAND, avec des nouveautés pour une ambiance toujours aussi festive. Venez fêter la Saint Patrick en musique et redécouvrir le répertoire revisité dans un style funk-rock amélioré.

Une excellente manière de célébrer l’arrivée du printemps dans ce bar au goût du jour

Nous connaissions les concerts de ce groupe en ce lieu depuis de nombreuses années. La période de « pause » a remis à jour et le bar, qui devient THE NEW HIGHLAND, et la composition de TIME SPIRIT, qui passe de 4 à 6 musiciens, avec l’accueil d’un chant et d’un sax.

Le répertoire reste éclectique pour préserver une ambiance nuancée, chaude et pétillante. Les compos se sont étoffées. Elles sont distillées au fur et à mesure de la soirée.

La joie de la nouveauté avec le plaisir des retrouvailles !

De quoi chanter et danser en retrouvant le groove pour la célèbre Saint Patrick, fêtée depuis 1500 ans, avec sa bière et ses trèfles, symbole du temps de l’esprit !

Et qui sait ? Peut-être que le petit elfe cordonnier Leprechaun nous rendra visite… ? Comme lui, habillons-nous en vert pour libérer les esprits des préoccupations en ouvrant notre coeur pour une rencontre pleine de partage !

timespiritlive@gmail.com https://www.youtube.com/channel/UCiihNcrYt9mtOG7D70CQTiQ

The New Highland 45 rue Jean Jaurès Le Creusot

dernière mise à jour : 2023-01-12 par