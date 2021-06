Montpellier Montpellier 34000, Montpellier CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34000

Montpellier

CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE Montpellier, 21 juin 2021-21 juin 2021, Montpellier. CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE 2021-06-21 – 2021-06-21

Montpellier 34000 Le Chœur de l’Opéra national Montpellier Occitanie donnera à entendre, pour le plus grand plaisir de tous, un florilège de grandes pages chorales issues des plus beaux opéras de Gounod, Bizet, Offenbach, Verdi… auxquelles viendront s’ajouter quelques pépites américaines avec des titres comme Un américain à Paris ou Cabaret. Enjoy ! Au programme: Charles Gounod (1818 – 1893)

Mireille – La Farandole

Roméo et Juliette – La Valse

Faust Chœur des soldats – La Valse Léo Delibes (1836 – 1891)

Kassya – Chœur des frileuses Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

Nabucco – Va pensiero Georges Bizet (1838 – 1875)

Carmen – La fumée – A dos Cuartos -Le Défilé Jacques Offenbach (1819 – 1880)

La Grande-duchesse de Gérolstein – Chanson militaire – Le Sabre

Les Contes d’Hoffmann – La Barcarolle

La Périchole – Chœur de Fête Le beau mariage – Il grandira car il est espagnol Le Chœur de l’Opéra national Montpellier Occitanie donnera à entendre, pour le plus grand plaisir de tous, un florilège de grandes pages chorales issues des plus beaux opéras de Gounod, Bizet, Offenbach, Verdi… auxquelles viendront s’ajouter quelques pépites américaines avec des titres comme Un américain à Paris ou Cabaret. Enjoy ! +33 4 67 63 66 67 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/concert-fete-de-la-musique Le Chœur de l’Opéra national Montpellier Occitanie donnera à entendre, pour le plus grand plaisir de tous, un florilège de grandes pages chorales issues des plus beaux opéras de Gounod, Bizet, Offenbach, Verdi… auxquelles viendront s’ajouter quelques pépites américaines avec des titres comme Un américain à Paris ou Cabaret. Enjoy ! Le Chœur de l’Opéra national Montpellier Occitanie donnera à entendre, pour le plus grand plaisir de tous, un florilège de grandes pages chorales issues des plus beaux opéras de Gounod, Bizet, Offenbach, Verdi… auxquelles viendront s’ajouter quelques pépites américaines avec des titres comme Un américain à Paris ou Cabaret. Enjoy ! Au programme: Charles Gounod (1818 – 1893)

Mireille – La Farandole

Roméo et Juliette – La Valse

Faust Chœur des soldats – La Valse Léo Delibes (1836 – 1891)

Kassya – Chœur des frileuses Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

Nabucco – Va pensiero Georges Bizet (1838 – 1875)

Carmen – La fumée – A dos Cuartos -Le Défilé Jacques Offenbach (1819 – 1880)

La Grande-duchesse de Gérolstein – Chanson militaire – Le Sabre

Les Contes d’Hoffmann – La Barcarolle

La Périchole – Chœur de Fête Le beau mariage – Il grandira car il est espagnol dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 34000, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.63573#3.83491