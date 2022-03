Concert / Festival Variations : FUJI|||||||||||TA Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert accessible sur présentation d'un billet d'entrée au musée (8€ / 4€ / gratuit) et dans la limite des places disponibles. Programmé avec le Lieu Unique dans le cadre du Festival Variations L'artiste japonais Yosuke Fujita a inventé un instrument à la mesure de son imagination : un orgue composé de onze tuyaux seulement qui, actionné par une pompe à air, lui permet de rendre audible un paysage intérieur très riche avec une palette succincte de tonalités. Inspiré par l'art du Gagaku (musiques traditionnelles japonaises), l'album Iki sorti en 2019 marque le point culminant de dix années de travail de l'artiste. La musique est enveloppante, à la fois introspective et accueillante.

