Concert : Festival « Sur les Routes de Provence » Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Concert : Festival « Sur les Routes de Provence » Lambesc, 13 août 2022, Lambesc. Concert : Festival « Sur les Routes de Provence »

Place Jean-Jaurès place Jean-Jaurès Lambesc Bouches-du-Rhône place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès

2022-08-13 11:00:00 – 2022-08-13

place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès

Lambesc

Bouches-du-Rhône Donnés par des ensembles en résidence sur le festival, ces concerts permettent à un large public de découvrir la musique de chambre sous un autre jour.

Vous pourrez ainsi découvrir à Lambesc l’un des ensembles de la promotion 2022, à savoir le Quintette Pelléas (quintette avec piano), le Quatuor Igami (quatuor avec piano), Nicolas Garriges (alto) et Rodolphe Menguy (piano) ou Elise Bertrand (violon) et Gaspard Thomas (piano). Partenaire historique et principal du Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, le Département des Bouches-du-Rhône propose, du 7 au 14 août, “Sur les routes de Provence”, une tournée de concerts gratuits dans les villages de Provence. https://www.departement13.fr/nos-actions/culture/ Donnés par des ensembles en résidence sur le festival, ces concerts permettent à un large public de découvrir la musique de chambre sous un autre jour.

Vous pourrez ainsi découvrir à Lambesc l’un des ensembles de la promotion 2022, à savoir le Quintette Pelléas (quintette avec piano), le Quatuor Igami (quatuor avec piano), Nicolas Garriges (alto) et Rodolphe Menguy (piano) ou Elise Bertrand (violon) et Gaspard Thomas (piano). place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès Lambesc

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Other Lieu Lambesc Adresse Lambesc Bouches-du-Rhône place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès Ville Lambesc lieuville place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Concert : Festival « Sur les Routes de Provence » Lambesc 2022-08-13 was last modified: by Concert : Festival « Sur les Routes de Provence » Lambesc Lambesc 13 août 2022 Place Jean-Jaurès place Jean-Jaurès Lambesc Bouches-du-Rhône

Lambesc Bouches-du-Rhône