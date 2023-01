Concert Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire : Farem tot Petar et le Trio Zephyr Verneuil-sur-Igneraie Verneuil-sur-Igneraie Verneuil-sur-Igneraie Catégories d’Évènement: Indre

Indre Verneuil-sur-Igneraie FAREM TOT PETAR avec Jean-Jacques Le Creurer : Violon/accordéon diatonique – Vincent Brusel : Mandoline/chant –

Louise Le Creurer : Violon/Chant. Venant tout droit de Creuse, le trio Farem Tot Petar propose de la musique traditionnelle limousine

et chant occitan.

TRIO ZEPHYR avec Delphine Chomel : Violon / Voix – Marion Diaques : Alto / Voix – Claire Menguy : Violoncelle / Voix. Violon, Alto et

Violoncelle viennent côtoyer leur 3 voix offrant un écrin rythmique et harmonique qui révèle toute l’intensité de ce nouvel opus. Festival des Pierres qui chantent en Vallée Noire avec Farem tot Petar et le Trio Zephyr. Verneuil-sur-Igneraie

