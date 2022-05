Concert “Festival Musique en Vallée d’Olt”

Concert “Festival Musique en Vallée d’Olt”, 26 juillet 2022, . Concert “Festival Musique en Vallée d’Olt”

2022-07-26 – 2022-07-26 EUR • Antonín DVORAK – Quintette op. 97 • Ludwig van BEETHOVEN – Symphonie 4 en sib M. op 60 (arr. Watts)

Eglise paroissiale Des musiciens exceptionnels et passionnés, réunis dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com +33 5 65 70 43 42 https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/villes-et-villages/saint-geniez-d-olt • Antonín DVORAK – Quintette op. 97 • Ludwig van BEETHOVEN – Symphonie 4 en sib M. op 60 (arr. Watts)

Eglise paroissiale dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville